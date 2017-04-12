Москва, 12 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и папа Франциск

Действия самочинно провозглашенной «автокефальной украинской церкви», проще говоря, раскольников-националистов, пытаются внести смуту не только в отношении украинских православных Московского патриархата, но и традиционных католиков Украины.

Камнем преткновения на сей раз стали возможные действия непризнанной Украинской православной церкви по включению в себя Украинской греко-католической церкви, находящейся в юрисдикции Ватикана. Подробности обсуждает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Попытки разрекламировать себя как «признанную украинскую церковь», время от времени предпринимаемые раскольниками со ссылкой на мнение Константинопольского патриархата, до сих пор разбиваются о заявления Вселенского патриарха о признании единственной канонической православной церковью УПЦ МП. На этих утверждениях строятся отношения между Константинопольским и Московским патриархатами в отношении украинских православных.

Но для украинских греко-католиков ситуация с «автокефальными православными», с украинским языком богослужений и проповеди, является весьма искусительной. Так что разгул украинского национализма может стать серьезной головной болью и для Ватикана.

Однако Совместная декларация, подписанная на встрече в Гаване Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском, предполагает преодоление исторических разногласий и укрепление дружественных отношений. А значит, и ставит еще один заслон на пути украинского псевдорелигиозного националистического раскола.

Подробности в статье «Московская патриархия смягчается по отношению к украинским униатам»

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