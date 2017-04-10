Москва, 10 апреля, 2017, 21:01 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Член Совета Федерации Игорь Морозов (Рязанская область) прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовит наземную операцию в Сирии для свержения законного президента Башара Асада. Свое мнение на этот счет Морозов высказал сегодня, 10 апреля, в эфире передачи «Первая студия» на «Первом канале».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд американских СМИ, в том числе журналисты из пула Белого дома, сообщили, что советники Трампа предоставляют президенту недостоверные разведданные, с помощью которых толкают его на проведение наземной операции в Сирийской Арабской Республике.

В связи с этим Морозов напомнил: «В 2013 году Обама тоже серьезно подумывал о проведении наземной операции, и все были против. Он обсуждал эту тему с Меркель и Олландом. И после того, как включенный в группу разработчиков как раз нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис вспылил, Обама снял его с должности. Он возглавлял тогда Центральное командование, которое отвечало за операции на Ближнем Востоке».

Напомним, администрация предыдущего президента США Барака Обамы тоже хотела провести наземную операцию в Сирии для свержения Асада, но так и не решилась этого сделать. Вместо этого американцы начали так называемую антитеррористическую операцию против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Эта операция шла довольно странно, потому что за почти два года её проведения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно увеличивала подконтрольную территорию, расширяла свои ряды и увеличивала доходы от незаконной торговли нефтью. Только прямое вмешательство России положило конец расширению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С приходом к власти в США Дональда Трампа появилась надежда на урегулирование сирийского конфликта. Белый дом даже заявил, что больше не интересуется судьбой Асада и не ставит вопрос о его немедленном уходе.

Но затем произошел инцидент в сирийской провинции Идлиб, и позиция Трампа поменялась коренным образом. После нанесения ракетного удара по авиабазе «Шайрат» западные СМИ начала писать о подготовке наземной операции в Сирии.

Сенатор Морозов указывает, что одним из разработчиков предыдущего плана для администрации Обамы был нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис.

«И сегодня, когда Трамп, назначил его главой Пентагона, он ему поручил операцию. Тот вытащил этот план, чуть-чуть его подкорректировал, и план наземной операции уже есть. Первая фаза — авиационные удары, удары с кораблей по военным объектам. Это первая фаза этого же плана. Это начало подготовки к самой серьезной наземной операции, и мы будем свидетелями, что американцы высадятся и будут сейчас готовиться к крупной наземной операции, и не только по взятию Ракки. Ракка — это часть этой операции, а дальше будет свержение Асада», — сказал Морозов.

Политик считает, что такой разворот событий коренным образом изменит расклад сил на Ближнем Востоке: «Этот будет очень серьезная кризисная ситуация, которая развернет политический расклад сил в регионе совершенно по-другому».

Морозов считает, что России, которая является союзником Сирии, следует предпринять определенные действия: «Нужно быть честным, мы очень много доверяли Западу, а теперь понимаем. Первое, что нужно сделать в Сирии, — усилить ПВО и все средства, которые предотвратят последующий удар и главное — предотвратят наступление джихадистских группировок. Это очень важно, потому что мы там боремся с международным терроризмом, в том числе обеспечивая безопасность Западной Европы и США».