Черкесск, 11 апреля, 2017, 00:15 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии не успела закончиться декада субботников, объявленная властями города с 15 по 25 марта, как тут же городская администрация выступила с инициативой о проведении месячника по уборке Черкесска.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Участники субботника копают ямы для посадки деревьев в парке

Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности была поставлена задача по приведению города в надлежащее санитарное состояние после осенне-зимнего периода. Как было сказано в сообщении мэрии, надо «не просто помочь убрать мусор, но и привить гражданам более бережное отношение к городскому ландшафту».

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Ольга Заузанова ИА REGNUM Работа кипит

«Мы хотим привлечь к участию в месячнике как можно больше людей, чтобы общими усилиями сделать территорию нашего любимого города еще чище», — заявил начальник отдела контроля городского хозяйства мэрии Черкесска Назир Копсергенов.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Новое дерево в парке

Надо сказать, что эта цель удалась. Равнодушных среди горожан практически не осталось. Только в первой декаде, по данным мэрии, приняли организованное участие около 12 тыс. человек. Среди них были школьники и сотрудники медицинских учреждений, работники промышленных предприятий, представители органов власти и общественных организаций, МУП «Зеленстрой», МУП «Спецавтохозяйство», ООО «ЖЭУ», ОАО «УКЖХ», АО «РСК», ОАО «Водоканал». К деятельности по благоустройству города привлекаются и безработные граждане, состоящие на учете в центре занятости населения.

Cherkessk09.ru Мусор на берегу реки собран

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Жители города вычистили от мусора дворы многоквартирных домов и территории, прилегающие к организациям и предприятиям, медицинским, образовательным и культурным учреждениям. Были приведены в порядок парк культуры и отдыха «Зеленый остров», а также участок дамбы от моста до большого пруда парка.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Не останется ни одной бумажки

Декада завершилась общегородским субботником. Только за один день была очищена от мусора территория площадью 188 тыс. квадратных метров, ликвидировано 11 несанкционированных свалок. С городских улиц было убрано 5,3 тонны мусора. В всего за всю декаду с помощью 25 единиц спецтехники — КамАЗов, ЗИЛов и погрузчиков — было вывезено более 9 тонн мусора, ликвидировано 40 несанкционированных свалок, очищена территория общей площадью 398 тыс. квадратных метров.

Ольга Заузанова ИА REGNUM На городском кладбище

Ольга Заузанова ИА REGNUM Субботник только что прошел, а на улицах вновь появились мусорные свалки

В период начавшегося 1 апреля очередного месячника по благоустройству работа будет продолжена. В уборку вовлекается все больше жителей города. Неравнодушные горожане стараются, чтобы именно их двор и их улица стали самыми опрятными и зелеными.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Старые деревья будут спилены

Cherkessk09.ru Субботник в столице Карачаево-Черкесии

В преддверии Пасхи и Радоницы будут благоустроены также территории кладбищ. По-прежнему актуальной остается борьба со стихийными свалками, которые учиняют нерадивые граждане в то время, как большинство горожан с любовью улучшают условия жизни в столице.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Кучи мусора, собранные на городском кладбище, ждут погрузки

Заключительный предмайский общегородской субботник намечен на 21 апреля. Власти города уверены, что в нем примут участие большинство горожан, чтобы навести последние штрихи перед к празднованию Дня мира и труда и Дня победы.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Не остались в стороне при благоустройстве Черкесска даже маленькие горожане