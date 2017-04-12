Киев, 12 апреля, 2017, 03:43 — ИА Регнум.

Для оживления рынка недвижимости Украины официальный Киев предлагает ряд действий. Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM анализирует шаги, предпринимаемые властью.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский дом

По итогам текущего года эксперты ожидают роста предложений на рынке вторичной недвижимости и одновременно снижения цен на 10−12%. Продажи жилья власти намерены повысить путем предоставления льгот определенным категориям граждан, а именно участников т.н. «АТО» и внутренних переселенцев (от них же и пострадавших). Государство предлагает равные возможности этим гражданам, а именно компенсация 50% стоимости жилья и значительное снижение ставки по ипотеке — 7% против обычных 25% (отметим, что по ипотеке сейчас продается всего лишь 4−5% недвижимости). При этом «ветеранская» компенсация предусматривается в государственном бюджете, а «переселенческая» ложится на местный. Что может в перспективе осложнить принятие бюджета в регионах, и без того стесненных в средствах.

Что касается рынка аренды (где цены растут на фоне снижения цен на жилье), министерство регионального развития разрабатывает законопроект об аренде муниципального жилья, что позволит пополнить местные бюджеты и расселить не могущих позволить себе даже максимально льготную ипотеку временных переселенцев и демобилизованных из т.н. АТО. Реализуемость идеи вызывает у экспертов сомнения: застройщику невыгодно вкладываться в строительство доходных домов, владеть которыми будет государство и которые окупятся лишь в долгосрочной перспективе. При этом в целом стоимость аренды увеличивается на фоне снижения стоимости жилья.

Рынок строительства демонстрирует худшие показатели за последние шесть лет, что ожидаемо: нормальный спрос на жилье, по мнению экспертов, возможен при зарплате рядового рабочего, равной стоимость одного квадратного метра жилой площади. Сейчас, когда средняя зарплата в пять раз меньше названной, людям просто не на что покупать недвижимость. Тем не менее и эту область рынка пытаются оживить различными средствами. Как и рынок коммерческой недвижимости, чью инвестиционную привлекательность только что, на международной выставке в Каннах, пышно отрекламировал и взял на личную гарантию мэр Киева Виталий Кличко.

Подробнее в статье: Уже через 10 лет украинцам будет негде жить: обзор недвижимости

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