Самара, 12 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.

Иронично усмехаться над отечественным автопромом можно лишь в том случае, если не знаешь про «Ниву». Эта машина выпускается уже 40 лет и продолжает быть востребованной. О причинах такого долгожительства рассуждает корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нива

«Нива» недорога и легка в ремонте, ее сложно сломать, и она остается практически неизменной (за исключением нескольких модернизаций). Изначально она создавалась как автомобиль для сельской местности, причем сложность задачи была в том, что для такой машины не было готовых лекал. В отличие от прочих отечественных автомобилей (включая даже «Копейку»), которые нередко производились на базе европейских.

Сложность задачи для советских инженеров состояла в том, чтобы совместить в одной машине ряд характеристик городского автомобиля и внедорожника: модель должна быть не слишком большой и не очень тяжелой, и при этой проходимой и надежной.

Несколько лет упорной работы позволили нашим инженерам создать автомобиль, ставший очень востребованным далеко не только на родной земле. «Нива» поставлялась в 110 стран мира, причем из всех произведенных машин большая часть продавалась за границу, а в России оставалось только около 20%. Этот автомобиль и в спорте смог поставить рекорды, поднявшись на Эверест и на Тибетское плато в Гималаях.

«Нива» и сейчас остается востребованной и будет находить своего покупателя еще долгое время.

Подробнее читайте в статье: «Нива»: автомобиль, который смогли придумать только русские

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