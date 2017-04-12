Москва, 12 апреля, 2017, 03:23 — ИА Регнум.

Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер посетил Ближний Восток. Известно, что целями его визита были в том числе встреча с иракскими лидерами и сбор оперативной информации по региону и борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Факторы, которые необходимо принимать во внимание, анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бойцы пешмерги

Определенные показатели говорят о том, что Ближний Восток вступает в новую историческую фазу. Продолжающиеся, возникающие и видоизменяющиеся кризисы существенно влияют на развитие событий. Оценка региона с учетом развернутого анализа фактов и факторов определит и дальнейшие намерения США.

Один из важнейших критериев оценки — курдский вопрос. Одновременно с визитом Кушнера в Ирак две курдские организации, Объединенная делегация Демократической партии Курдистана (ДПК) и «Патриотического союза Курдистана» (ПСК), на встрече с исламскими партиями Курдистана обсудили тему референдума по независимости Иракского Курдистана. Президент Курдистана согласился на формирование делегации для переговоров с официальным Ираком.

Другой критерий — текущее состояние ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приступившего к смене вектора. Вероятно, что актуализируется такое направление, как такфиризм-джихадизм, предполагающий создание глобального джихадистского альянса. Это, в свою очередь, расширяет деятельность организации — и усложняет борьбу с ней.

Подробности в материале: Иракский Курдистан требует независимости

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