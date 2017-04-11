НАТО в поисках врага, противостояния и войны
Вашингтон, 12 апреля, 2017, 02:32 — ИА Регнум.
Мечта об объединенной Европе двигала армии и пробуждала политическую волю задолго до наших времен. И римские легионы, и потоки крестоносцев, и уж тем более войска Наполеона можно считать прообразом войск Единой Европы. Есть аналогия и из середины ХХ века, когда Гитлер собирал и бросал в бой многонациональную фашистскую орду. В послевоенной Европе, разрушенной и потерявшей политическую самостоятельность, за дело построения общей армии взялись новые хозяева западного мира. О современном состоянии всеевропейского военного блока пишет редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян.
На этот раз управляющая воля пришла из США, которые осознали себя носителями высокой моральной миссии организовать борьбу «свободных людей» с «агрессивными и жестокими русскими». Двухчастная стратагема, включавшая в себя создание общеевропейских сил сдерживания как условия оказания помощи в рамках «плана Маршалла», встретила на своем пути одно существенное препятствие. Это была позиция Иосифа Сталина по вопросу объединения Германии.
План послевоенного устройства Европы, предлагаемый советской дипломатией, включал в себя создание единой внеблоковой Германии. Что, по мысли Сталина, делало бы затруднительным (если не невозможным) военное противостояние в Европе.
Но США, со своей идеей противостояния как инструмента управления Европой, в сталинской схеме оказывались совершенно не нужны. В итоге западные союзники избрали путь, предложенный Вашингтоном, а американцы забрали себе выигрыш в виде политического руководства вновь образованным блоком. В ответ Москве пришлось создать Организацию Варшавского договора. Противостояние политических систем продолжилось.
Но НАТО увидело распад Советского Союза — и продолжило расширяться. Так почему не уходит с политической арены организация, созданная для противостояния странам социалистического лагеря? Чего она ждет?
Подробности в статье «Зачем и против кого они придумали НАТО»
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