Вашингтон, 12 апреля, 2017, 02:32 — ИА Регнум.

Мечта об объединенной Европе двигала армии и пробуждала политическую волю задолго до наших времен. И римские легионы, и потоки крестоносцев, и уж тем более войска Наполеона можно считать прообразом войск Единой Европы. Есть аналогия и из середины ХХ века, когда Гитлер собирал и бросал в бой многонациональную фашистскую орду. В послевоенной Европе, разрушенной и потерявшей политическую самостоятельность, за дело построения общей армии взялись новые хозяева западного мира. О современном состоянии всеевропейского военного блока пишет редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Рождение НАТО

На этот раз управляющая воля пришла из США, которые осознали себя носителями высокой моральной миссии организовать борьбу «свободных людей» с «агрессивными и жестокими русскими». Двухчастная стратагема, включавшая в себя создание общеевропейских сил сдерживания как условия оказания помощи в рамках «плана Маршалла», встретила на своем пути одно существенное препятствие. Это была позиция Иосифа Сталина по вопросу объединения Германии.

План послевоенного устройства Европы, предлагаемый советской дипломатией, включал в себя создание единой внеблоковой Германии. Что, по мысли Сталина, делало бы затруднительным (если не невозможным) военное противостояние в Европе.

Но США, со своей идеей противостояния как инструмента управления Европой, в сталинской схеме оказывались совершенно не нужны. В итоге западные союзники избрали путь, предложенный Вашингтоном, а американцы забрали себе выигрыш в виде политического руководства вновь образованным блоком. В ответ Москве пришлось создать Организацию Варшавского договора. Противостояние политических систем продолжилось.

Но НАТО увидело распад Советского Союза — и продолжило расширяться. Так почему не уходит с политической арены организация, созданная для противостояния странам социалистического лагеря? Чего она ждет?

Подробности в статье «Зачем и против кого они придумали НАТО»

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