Вашингтон, 10 апреля, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на продаже 12 военных самолетов ВВС Нигерии для борьбы с терроризмом, 10 апреля сообщает Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе США.

Military.com A-29 Super Tucano

Собеседник агентства указал, что сумма сделки на поставку 12 легких турбовинтовых штурмовиков A-29 «Супер Тукано» может достигнуть $600 млн.

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Напомним, первоначально администрация бывшего президента США Барака Обамы планировала продажу штурмовиков A-29 «Супер Тукано», но сделка была отменена после того, как ВВС Нигерии нанесли ошибочный увиаудар по лагерю беженцев в январе 2017 года. В результате авианалета погибли более 100 человек.

Штурмовик A-29 производится бразильской авиастроительной компанией Embraer. Так как самолеты A-29 содержат детали американского производства и собираются во Флориде, поставки штурмовиков иностранным государствам подпадают под экспортные правила США.

В марте текущего года администрация США сообщила Конгрессу, что планирует поставки в Бахрейн самолетов F-16 и военного оборудования на сумму около $5 млрд.