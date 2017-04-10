Севастополь, 10 апреля, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В домах жителей Севастополя возвращается тепло. О возобновлении отопительного сезона, официально завершившегося с 7 апреля, заявил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Craig Sunter

Такое решение из-за установившейся в регионе холодной погоды было принято губернатором сегодня, 10 апреля. Подача теплового носителя будет возобновлена как на объекты социальной сферы, так и в жилой фонд.

«Отопление будет подаваться, пока не установится более теплая и сухая погода. Думаю, что до конца этой недели», — сказал Чибисов.

Ранее правительство издало постановление о прекращении с 7 апреля отопления в жилом секторе и на социальных объектах, объяснив отключение общей практикой — при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов.

Председатель заксобрания Екатерина Алтабаева возражала против раннего завершения отопительного сезона и пыталась убедить правительство его отсрочить до середины апреля, ссылаясь на многолетние метеонаблюдения.

Однако в тот момент горхозяйство посчитало важным аргументом ежедневные расходы «Севтеплоэнерго» в два миллиона рублей на протопку. Сегодня власти объясняют возобновление некорректным погодным прогнозом и признают, что из-за сырой и ветреной погоды в детсадах, школах и больницах температура упала ниже установленных нормативов.

«Прошлая неделя была очень теплая и соответственно, понижение температуры на этой неделе не прогнозировалось», — объяснил чиновник.

Жители города активно возмущались ранним отключением тепла и жаловались на холод в квартирах.