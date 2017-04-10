Москва, 10 апреля, 2017, 20:29 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу еще раз указал на неприемлемость американского акта агрессии против Сирии под предлогом неясного события и подтвердил намерение Москвы провести расследование инцидента с химатакой в Хан-Шейхуне, сообщает пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров еще раз подтвердил неприемлемость ракетного удара США по САР под надуманным предлогом и подчеркнул намерение России добиться объективного международного расследования факта химической атаки в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Сообщается, что Мевлют Чавушоглу согласился с необходимостью такого расследования.

Министры иностранных дел России и Турции пришли к мнению, что ситуация в Сирии не может быть урегулирована военным путём, а также отметили потребность в совместных действиях для поддержания режима прекращения огня и активизации межсирийских переговоров.

Напомним, в ночь на 7 апреля 2017 года с боевых кораблей ВМС США были нанесены ракетные удары по базе ВВС Сирии в провинции Хомс. Американскими кораблями было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк».