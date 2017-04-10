Москва, 10 апреля, 2017, 20:26 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Сирия станет мостом для вторжения американских войск в Иран. Об этом 10 апреля заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Первая студия» на «Первом канале».

«Его толкают в Иран. Что намного хуже (чем Ирак — прим. ИА REGNUM ). Сирия — это мост туда. А это уже следующая мясорубка», — заявил Кургинян.

Эксперт также прокомментировал появившуюся ранее в ведущих мировых СМИ информацию о том, что атомный авианосец ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения выдвигается к Корейскому полуострову.

«Генсекретарь КПК и всё руководство компартии Китая будут спокойно смотреть, как они танцуют около Северной Кореи? Вы в это верите? Они втягивают в эту операцию Китай! Не будет Китай смотреть, как корабли гуляют около Северной Кореи. И как только начнется конфликт у Северной Кореи — а он сам по себе тут же кончается победой Северной Кореи, автоматически — как только он начнется, туда втянутся и американцы, и Китай», — прогнозировал политолог.

«Значит, мы, фактически имея мир без международного права, мир, основанный на варварстве и силе, не можем не втянуться в глобальные конфликты. Это неизбежно», — подчеркнул он.

В условиях, когда в принятии политических решений вместо правовых норм начинают руководствоваться абстрактной «моралью», практически исчезают какие-либо сдерживающие центры, которые хоть как-то удерживали международную политическую ситуацию в определенном балансе на протяжении последнего времени, заявил лидер «Сути времени».

По его словам, в условиях слома норм международного права главное — не допускать горячей ядерной войны, чтобы «иметь холодные отношения, не позволяющие превратиться в горячие военные». А во-вторых — оформлять эту новую ситуацию, точно понимая, что «вся наша любовь с Америкой завершена».

«Мы разрушили Ялту и теперь после этого движемся прямо и активно в мир абсолютного хаоса. Как нам действовать? Нельзя в одностороннем порядке действовать в системе международного права, которого нет. Если международное право сломано, то оно сломано. И было оно сломано, честно говоря, беспрецедентно уже в Косово. И после Косово говорить о чём-то было трудно», — констатировал Кургинян.

В ночь на 7 апреля армия США при помощи 59 ракет «Томагавк» нанесла удар по аэродрому «Шайрат» в Сирии, который используют правительственные войска.

Удар по базе правительственных войск был нанесен в ответ на химическую атаку, якобы произошедшую в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за инцидент США возложили на войска, лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду. Официальный Дамаск, в свою очередь, все подобные обвинения отвергает.