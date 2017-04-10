Казань, 10 апреля, 2017, 20:17 — ИА Регнум.



Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Центробанка России и признал «Анкор Банк» несостоятельным (банкротом). В отношении имущества кредитной организации открыто конкурсное производство сроком на один год, сообщает «КоммерсантЪ».

Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Рассмотрение вопроса о продлении или завершении срока конкурсного производства состоится 10 апреля 2018 года.

Напомним, с иском о признании «Анкор Банка» банкротом обратился ЦБ РФ и Нацбанк Татарии. В качестве третьих лиц по делу привлечены Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Управление налоговой службы, Управление службы судебных приставов и АСВ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Анкор Банка». «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении регулятора.

10 марта Банк России подал иск о признании «Анкор Банка» банкротом.

С 17 марта «РГС Банк» начал выплату возмещения вкладчикам кредитной организации.

Временная администрация 28 марта начала прием требований кредиторов кредитной организации.

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231-е место по размеру активов.

Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.