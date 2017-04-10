Пекин, 10 апреля, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Китай и Мьянма договорились о прокладке нефтепровода в рамках соглашения, подписанного в Пекине, 10 апреля сообщает Agence France-Presse.

Труба

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Мьянмы Тхин Чжо в рамках первого официального визита бирманского лидера с момента его избрания в марте 2016 года.

Страны подписали соглашение о прокладке уже частично построенного нефтепровода между портом Кяокпю, расположенным в западной части Мьянмы, и южным китайским городом Куньмин.

Власти КНР надеются «запустить» нефтепровод в ближайшем времени, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лю Чжэньминь.

Также лидеры двух стран подписали девять соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, спорта и транспорта.

Напомним, с начала текущего года КНР наращивает импорт природного газа из Центральной Азии. За три месяца 2017 года по газопроводу Центральная Азия-Китай было прокачано 9,764 миллиарда кубометров газа. Ключевыми поставщиками газа в Китай являются следующие страны: Туркмения — 77%, Узбекистан — 12%, Мьянма — 10%.