Севастополь, 10 апреля, 2017, 20:06 — ИА Регнум.

Следственный комитет проводит доследственную проверку фактов, изложенных в заявлении общественника Александра Талипова о халатности должностных лиц ГБУ «Севастопольский автодор» при ремонте участка трассы Симферополь — Севастополь, разрушенного оползнем. Общественник утверждает, что власти усугубили ситуацию, закатывая асфальтом первые проседания дороги, что спровоцировало оползень. Об этом Талипов написал на своей страничке в «Facebook».

Следственный комитет Российской Федерации

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В Севастополе из-за оползня объявлен режим ЧС

«Можно было сразу провести геологические изыскания, определить степень серьезности проблемы и попытаться ее решить. Возможно, удалось бы избежать таких разрушений. Но вместо этого «Севавтодор» 40-сантиметровый перепад высоты закатал очередным слоем асфальта. Я вижу в этом халатность, которая привела к угрозе жизни и здоровью людей, а также к нецелевому расходованию бюджетных средств — было уложено 120 тонн асфальта, которые не продержались и двух недель», — цитирует «Российская газета» слова Талипова.

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Информацию о проверке состава преступления подтвердили в пресс-службе СКР. Следком выясняет, были спровоцирован оползень природным катаклизмом, или к таким последствиям привели действия должностных лиц. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик, занимающийся ремонтом трассы, утверждает, что многие годы автодорогу не содержали и не обслуживали — не расчищались водостоки, не работала дренажная система. Это спровоцировало движение оползня.

«Вода нашла свой путь, напитала грунт и вымыла пустоты. И как следствие мы получили смещение слоев», — сказал заместитель гендиректора фирмы «ЛТК групп» Владимир Логвинченко.

Напомним, предварительные изыскания показали, что на глубине 11 метров обнаружены пустоты, под которыми залегает сырой и рыхлый грунт, что может спровоцировать новый оползень в случае продолжения обычного ремонта. Научно — техническая комиссия Минтранса и Росавтодора на заседании 14 апреля выберет один из вариантов технических решений и утвердит план действий.

Участок дороги Севастополь — Симферополь начал проседать в начале марта. «Севавтодор» провел ремонтные работы, после чего на полотне образовались растущие трещины, и 10 марта участок был закрыт для движения транспорта. На обследование оползня и аварийные работы 16 марта было выделено70 млн рублей из Резервного фонда. 23 марта правительство Севастополя ввело режим ЧС.