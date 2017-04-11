Вашингтон, 12 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.



Фредерик Черч. Наш флаг на небе. 1861

12 апреля считается датой начала Гражданской войны в США. В этот день1861 года американские сепаратисты Юга неожиданно атаковали форт Самтер в Южной Каролине. Началась Гражданская война в США, продолжавшаяся три года. Подробно об этом эпизоде истории рассказывают постоянные авторы ИА REGNUM Олег Тупикин и Татьяна Козлова.

Джулиан Скотт. Барабанщики играют в карты. 1891

Капиталистический Север Соединенных Штатов, промышленный и развивающийся, столкнулся в этой войне с полуфеодальным и рабовладельческим Югом. Треть населения южных штатов составляли чернокожие рабы. Юг хотел оставить все как есть — продолжать выращивать и продавать хлопок, который скупали текстильщики Англии. Будущее, как его представлял себе Север, было более прогрессивным, предполагалось развивать свою промышленность, насыщая ее квалифицированными европейскими кадрами. Но если северяне сражались за сохранение целостности страны, то конфедераты-южане — за отделение.

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После первых сражений этой войны началось бегство негров в войска северян. Бывшие рабы сражались против южан упорно и смело. К 1863 году в составе войск северян было до 180 тысяч солдат негритянского происхождения. Но на парад в честь победы их не допустили (расовая дискриминация в США была отменена значительно позже — лишь в 1957 году).

Капитан Джеймс Хоуп. Артиллерийский ад. Сражение при Энтитеме 17 сентября 1862 года. 1862—1892

Со стороны европейских держав началась подготовка к интервенции, призванной помочь Югу против Севера. В октябре 1861 года Англия, Франция и Испания подписали соглашение о совместной интервенции в Мексику, собираясь использовать её как плацдарм для нападения на США и для снабжения армии Конфедерации. Россия, отказавшись вступать в альянс с планирующими интервенцию странами, тем самым заставила их отменить вторжение. На случай начала боевых действий со стороны Англии, в США прибыли две эскадры русского флота: атлантическая в Нью-Йорк и тихоокеанская в Сан-Франциско. Как ни странно, роль русского военного фактора, не допустившего европейского вмешательства, была нарочито быстро забыта американцами.

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