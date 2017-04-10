Санкт-Петербург, 10 апреля, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Экипажи оперативно-тактической и армейской Западного военного округа (ЗВО) перебазировались на оперативные аэродромы Санкт-Петербурга и Ленинградской области для подготовки к участию в воздушной части парада в Петербурге, посвященного 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщила 10 апреля пресс-служба ЗВО.

Mil.ru Су-34

Как сообщается, звено истребителей МиГ-29СМТ Курского истребительного авиаполка совершило беспосадочный перелет на аэродром Левашово под Петербургом. Шесть ударных вертолетов Ка-52 и два транспортных вертолета Ми-26 прибыли из Псковской области на аэродром Пушкин.

«Остальные участники воздушного показа будут взлетать с аэродромов постоянного базирования и осуществлять сбор над акваторией Финского залива», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Тренировки над пригородным аэродромом Левашово начнутся с 14 апреля, а в небе над Дворцовой площадью репетиции воздушного парада пройдут 4 и 7 мая.

Над главной площадью Северной столицы пролетят наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134. Всего будет задействовано более 40 единиц авиационной техники, отметили в Западном военном округе.