Москва, 11 апреля, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, начнется визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, сообщает ИА REGNUM. Визит Тиллерсона будет проходить на фоне очередного осложнения российско-американских отношений — президент США Дональд Трамп корректирует свой внешнеполитический курс.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предполагается, что в рамках встреч будут обсуждаться ситуация на Украине, контртеррористические меры, двусторонние отношения и другие вопросы, включая Северную Корею и Сирию. Предполагается, что в ходе визита будут также затронуты тема статуса Крыма, вопрос санкций и якобы имевшее место «вмешательство РФ» в выборы в США.

Подтверждена встреча главы Госдепартамента США с главой МИД России Сергеем Лавровым. В то же время, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча с Тиллерсоном пока не значится в графике Владимира Путина.

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Вместе с тем ранее Путин заявил, что намерен обсудить с Тиллерсоном вопросы борьбы с терроризмом. При этом российский лидер отметил, что для успешного противостояния террористической угрозе необходимо взаимодействие не только с Госдепартаментом, но также с ЦРУ и Пентагоном.

Накануне Тиллерсон заявил, что России необходимо пересмотреть свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду. «Мы считаем, что русским пришло время в действительности задуматься о своей продолжающейся поддержке режима Асада», — сказал Тиллерсон журналистам, комментируя инцидент с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химической атаке в Идлибе и заявил, что его отношение к Башару Асаду после произошедшего «очень сильно изменилось». Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что возможность введения Вашингтоном новых санкций против России по ситуации в Сирии обсуждается Трампом с членами администрации.

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Вместе с тем в Госдуме рассчитывают на содержательные результаты визита госсекретаря. «Посмотрим, что удастся изменить по итогам визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Надеюсь, что он принесет более содержательные результаты, чем первая встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Бонне, в вопросах развития российско-американского диалога и сотрудничества в борьбе с международным терроризмом», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).