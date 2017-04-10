Нью-Дели, 10 апреля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Сотрудники Агентства морской безопасности Пакистана (PMSA) заявили, что у побережья индийского штата Гуджарат задержаны 42 рыбака, конфискованы семь лодок, 10 апреля сообщает The Hindu.

Айтен Юран

«Рыбаки и семь лодок захвачены PMSA в ходе двух операций в районе международной морской пограничной линии (IMBL) у побережья штата Гуджарат», — заявил представители Национального форума рыбоводов (NFF) Маниш Лодхари.

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Сначала задержали 18 рыбаков и три судна, во второй раз — 24 рыбака и четыре судна, добавил Лодхари. Подобный инцидент является первым в текущем месяце.

Напомним, в марте этого года служащие морской безопасности Пакистана задержали 231 индийского рыбака и конфисковали 40 судов.

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Ранее в этом месяце индийская береговая охрана конфисковала рыболовное судно и задержала девять граждан Пакистана в районе индийского порта Джейкхау.