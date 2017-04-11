Киев, 11 апреля, 2017, 05:35 — ИА Регнум.

10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от фашистских захватчиков. Так закончились 907 дней оккупации. О героической обороне, сопротивлении одесских подпольщиков и освобождении Одессы пишет постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Одесса вновь будет свободной!

Мирные жители строят баррикады на улице Одессы. 1 августа 1941

В планах молниеносной войны гитлеровцев и их союзников взятие Одессы было назначено на август 1941-го. Но продержавшиеся до 16 октября защитники сорвали этот план, сковав и уничтожив огромные силы захватчиков.

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Об успешности обороны свидетельствует тот факт, что, потеряв в боях 41 тысячу человек, советские войска уничтожили 92 тысячи врагов. Каждая успешная оборона срывала надежды гитлеровцев на блицкриг, подрывала их технические возможности и боевой дух.

Советские части форсируют лиман в районе Одессы. Апрель 1944

Когда же в апреле 1944-го настал черед советских воинов выбивать немца из Одессы, в этом им помогли партизанские армии и подпольщики, действовавшие в городе и катакомбах под ним. 38 000 одесситов продолжали сопротивление оккупантам, организовав партизанские отряды и подпольные ячейки.

Действия одесситов при обороне и сопротивлении оккупантам были высоко оценены советским правительством: изначально в Приказе № 20 Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года героями были названы всего четыре города: Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.

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