Калининград, 10 апреля, 2017, 19:19 — ИА Регнум.

Около 50 процентов садоводов Калининградской области не имеют необходимых документов на земельные участки, и в случае одобрения в Госдуме законопроекта о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве они могут потерять землю. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель Союза садоводов и огородников Калининградской области Вадим Сафронов.

ИА REGNUM «Огороды — дополнительная поддержка к зарплатам и пенсиям»

По его словам, на сегодняшний день в регионе проживают около 200 тысяч садоводов.

«Закон, который сейчас активно продвигается, антинародный, — считает Сафронов. — У большинства людей есть свидетельства о праве собственности на землю, но не проведено межевание участков. Как только примут закон, участки будут признаны бесхозяйными и через суд будут переданы в собственность органов местного самоуправления».

«Таким бандитским способом в одночасье половина садоводов может оказаться неимущими», — высказал мнение Сафронов.

Как отмечает председатель Союза садоводов и огородников Калининградской области, закон принимается в интересах коммерческих организаций, которые давно присмотрели земли СНТ в качестве территории под жилую застройку.

«Многие участки находятся в пределах Калининграда и к ним проведены все необходимые коммуникации, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — В то же время многие люди лишатся серьезной поддержки в виде огородов, которые были дополнительной поддержкой к зарплатам и пенсиям. Кто-то и вовсе лишится жилья, так как прописан в СНТ».

По мнению Вадима Сафронова, необходимо сохранить прежний ФЗ-66, который в настоящий момент регламентирует деятельность садоводов и огородников, убрав из него все противоречия с действующим законодательствам.

Напомним, 15 марта депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве.