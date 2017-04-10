Ереван, 10 апреля, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Наибольшее влияние на исход голосования оказал подкуп избирателей и в этом виноват не обнищавший народ, а власти. Об этом говорится в статье первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, в которой он затронул тему, по его определению, «тревожных и опасных поствыборных настроений».

Photolure Левон Тер-Петросян

«Пожалуй, пришло время раскрыть скобки. В демократических странах исход выборов определяет не государственная машина, не класс богатых и люмпенизированная масса, а исключительно средний класс. Повторяю, речь идет исключительно о демократических странах, а не о такой диктатуре, как Армения, где средний класс просто уничтожен», — написал лидер оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), которая в блоке с Народной партией Армении не смогла на парламентских выборах 2 апреля преодолеть 7% барьер.

По словам Тер-Петросяна, который после выборов резко сменил риторику, «страна полностью находится в руках коррумпированных государственных чиновников, карательных правоохранительных органов, бизнесменов-монополистов и криминальных авторитетов, которые полностью владеют судьбами оказавшегося в статусе рабов народа и всеми незаконными способами систематически обеспечивают свое воспроизводство».

По мнению Тер-Петросяна, люди, которые вынуждены решать вопросы хлеба насущного, у которых дети ходят босыми, и которые по уши находятся в долгах, не могут устоять перед соблазном избирательной взятки, насколько бы моральными или принципиальными они ни были.

«Если же они откажутся отдавать свои голоса за взятку, то одного запугают тем, что его сыну в армии будет плохо, другого запугают тем, что создадут проблемы для его детей в школе, в вузе, третьего — угрозой увольнения с работы и так далее. Несомненно, большинство тех, кто взял деньги и проголосовал, пошли на этот шаг не столько из-за соблазна денег, сколько для того, чтобы избежать подобного давления. Так что, как бы неприемлемо это ни было с моральной точки зрения, винить в уродливом явлении подкупа избирателей нужно не народ, а власти, которые довели народ до такого унизительного положения».

По мнению первого президента, в такой ситуации народу можно только посочувствовать, «понимая, что в один прекрасный день его достоинство будет восстановлено».

«Поразительно, как можно было поставить на колени гордый народ, который в 1988 году восстал против советской тирании. Это стало возможно только путем обречения его на абсолютную нищету, что блестящим образом реализовал бандитский режим, установленный в Армении с начала 2000-го года», — отметил Левон Тер-Петросян.

Возглавляемый Тер-Петросяном блок «Конгресс — НПА» набрал на прошедших 2 апреля парламентских выборах всего 1.6% голосов. На выборы блок шёл с девизом «Мир, Примирение, Добрососедство», основной идеей которого было решение нагорно-карабахского конфликта, налаживание добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией. По мнению Тер-Петросяна, которое он повторил и в сегодняшней статье, лучшего решения конфликта, чем-то, которое в настоящее время лежит на столе переговоров, не будет.

Согласно окончательным результатам, которые огласила ЦИК Армении 9 апреля, в парламенте Армении VI созыва будут представлены две партии и два блока. Правящая Республиканская партия Армении получила 58 мандатов из 105, блок «Царукян» — 31 мандат, блок «Елк» (Выход) — 9 мандатов и партия Дашнакцутюн 7 мандатов. В выборах участвовало 9 политических сил.

ЦИК также отклонил требование блока «Конгресс-НПА» об аннулировании результатов парламентских выборов 2 апреля из-за допущенных нарушений.

Представляя решение, глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что нарушений, повлиявших на результаты выборов, не было.

Результаты выборов оппозиционный блок намерен опротестовать в Конституционном суде.