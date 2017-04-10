Москва, 10 апреля, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с победой на президентских выборах в Южной Осетии, заверив, что Россия продолжит оказывать содействие Южной Осетии в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.

Iron Fidarov Анатолий Бибилов

«Уважаемый Анатолий Ильич, примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах президента Республики Южная Осетия. С удовлетворением отмечаю высокий уровень традиционно дружественных российско-югоосетинских связей. Уверен, что с Вашим избранием отношения между нашими странами, базирующиеся на принципах союзничества и интеграции, получат дальнейшее развитие», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 апреля в Южной Осетии прошли президентские выборы, кандидатами были зарегистрированы спикер парламента Анатолий Бибилов, президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Также прошел референдум о переименовании республики в государство Алания.