Москва, 10 апреля, 2017, 19:19 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Международный суд ООН обнародует своё решение о требованиях Украины временных мер по иску Киева к России 19 апреля в Гааге, сообщает RT.

Принятое судом решение будет объявлено в процессе открытого судебного заседания в Гааге во Дворце Мира, официальной резиденции Международного суда ООН.

Напомним, Украина предъявила России обвинения в нарушении двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения категорически не признает.