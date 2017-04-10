Решение о временных мерах по иску Украины к РФ суд ООН объявит 19 апреля
Москва, 10 апреля, 2017, 19:19 — ИА Регнум.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Москали
Международный суд ООН обнародует своё решение о требованиях Украины временных мер по иску Киева к России 19 апреля в Гааге, сообщает RT.
Принятое судом решение будет объявлено в процессе открытого судебного заседания в Гааге во Дворце Мира, официальной резиденции Международного суда ООН.
Напомним, Украина предъявила России обвинения в нарушении двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения категорически не признает.