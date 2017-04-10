Киев, 10 апреля, 2017, 19:17 — ИА Регнум. 10 апреля Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» и Публичное акционерное общество (ПАО) «Укртрансгаз» подписали меморандум о взаимопонимании в отношении совместной оценки возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины с компанией Snam S. p.A. (Италия) и словацкой Eustream a.s. Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Газовая конфорка

Премьер отметил, что компании являются одними из крупнейших операторов ГТС в ЕС. «Меморандум подписали в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, Комиссара ЕС по энергетике и климатическим действиям Каньете и министра экономического развития Италии Календы», — проинформировал Гройсман.

Он выразил уверенность в том, что Украина сохранит свои позиции на рынке транспортировки российского газа в ЕС. «Это хороший сигнал о доверии к Украине и уверенность в важности нашей ГТС для Европы. Мы уверены, что сохраним свои позиции на рынке транспортировки газа. А сотрудничество, которое сегодня развивается, позволит использовать международный опыт и знания для трансформации украинского оператора по европейским стандартам», — уточнил Гройсман.

При этом премьер добавил, что интерес к сотрудничеству с украинским оператором проявляют и другие европейские компании. «Окончательное решение относительно возможного партнерства, согласно закону «О рынке природного газа», будет принимать украинская власть», — подытожил Гройсман.

Ранее, 3 апреля 2017 года «Укртрансгаз» проинформировал, что в январе-марте 2017 года Россия увеличила транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 20% — до 23,2 млрд куб. м.

Согласно сообщению, в марте транзит составил 6,6 млрд куб. м, что соответствует показателям марта 2016 года. По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 220,5 млн куб. м газа. «Украина обеспечивает стабильные поставки газа в Европу», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Также 10 апреля стало известно о том, что правительство Дании предложило изменить законодательство, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Как передает Euronews, проект может быть остановлен по экологическим соображениям. Правительство Дании предлагает дать возможность властям накладывать запрет также по соображениям национальной безопасности и приоритетов внешней политики.

Как заявило министерство энергетики страны, вопрос о газопроводе должен быть также рассмотрен Европейской комиссией. Сейчас у Брюсселя нет формальных оснований для рассмотрения этого вопроса.

Ранее «Газпром» направил правительству Дании просьбу на разрешение строительства газопровода по дну Балтики «Северный поток-2». «Датское энергетическое агентство теперь рассмотрит этот вопрос», — говорится сообщении.

Напомним, «Северный поток-2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд кубометоров из России в Германию по дну Балтийского моря. Предполагается, что его маршрут и точка входа в газотранспортную систему Германии в Грайфсвальде будут те же, что и у первого Nord Stream, запущенного в 2011 году. Оператор проекта Nord Stream 2 AG уже направил Финляндии, Швеции, Дании и Германии отчет об оценке воздействий на окружающую среду (Отчет Эспо), в котором представлены потенциальные экологические трансграничные воздействия проекта нового газопровода через Балтийское море. «Газпром» оценивал в 1,5 миллиарда евро инвестиции в очередной трубопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2014 года «Газпром» обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. Со своей стороны «Нафтогаз» обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска в одно производство. Общая сумма исковых претензий «Нафтогаза» составляет 50 млрд долл, «Газпрома» — 80 млрд долл.