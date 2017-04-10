Москва, 10 апреля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа о нанесении ракетных ударов по Сирии является прецедентом, подрывающим основы международного права. Об этом заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Первая студия» на «Первом канале».

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«Право всегда неудобно. Всегда удобнее бесправие. Да, вот Россия такая неудобная, Совет Безопасности такой плохой. Но это международное право. Оно выше всего. В этом всегда были тезисы великого Рузвельта, в этом тезисы англо-саксонской культуры», — заявил Кургинян.

Фактически защитники действий американского истеблишмента говорят, будто международное право иногда «не работает», и потому в определенных случаях могут потребоваться специальные меры в обход решений международных институтов, указал политолог. «Это значит, что его можно разрушить, и всё остальное не так уж и важно. Но вы ведь разрушили не только это. Вы ведь разрушили собственную систему регуляции», — подчеркнул он.

«Что, была прямая явная угроза? Он (Трамп) какое право имел (принимать такое решение)? Он ударил, поставил на грань срыва безопасности все… Уже ваши (конгрессмены) должны были сказать — ты будешь с нами советоваться? Мы в системе или нет? И последнее — мы теперь узнаём про дочку. А завтра возмутится любимый кот. Или кто-нибудь ещё», — заявил Кургинян.

«Говорить, что международное право неудобное или не работает — нельзя. Именно тогда, когда оно не работает, тогда и узнаётся, нужно ли вам право или нет», — подчеркнул эксперт.

В ночь на 7 апреля армия США при помощи 59 ракет «Томагавк» нанесла удар по аэродрому «Шайрат» в Сирии, который используют правительственные войска.

Удар по базе правительственных войск был нанесен в ответ на химическую атаку, якобы произошедшую в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за инцидент США возложили на войска, лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду. Официальный Дамаск, в свою очередь, все подобные обвинения отвергает. Позже СМИ сообщили, что на решение президента США повлияла его дочь Иванка Трамп.