Тула, 10 апреля, 2017, 19:03 — ИА Регнум. 8 апреля во всех муниципальных образованиях Тульской области в рамках месячника благоустройства прошёл первый в этом году субботник.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор и мэр Тулы на субботнике

Жители региона приводили в порядок парки, скверы, центральные улицы областного центра и муниципальных образований, дворы, территории вокруг школ и дошкольных учреждений, мемориальные комплексы и братские захоронения.

Губернатор Алексей Дюмин принял участие в субботнике в посёлке Ленинском на территории Большой Тулы. Глава региона вместе с жителями и представителями правительства региона благоустраивал стадион «Химик».

К Алексею Дюмину обратилась юная тулячка, она и рассказала в письме о состоянии спортивного объекта. По её словам, на стадионе «Химик» уже 3 года не проводится никаких работ: торчат железные конструкции, валяются спиленные части деревьев, не убирается мусор.

Алексей Дюмин лично решил приехать на стадион. Глава региона поблагодарил заявительницу за обращение и отметил, что такой спортивный объект не должен находиться в запустении.

«Мы уже начали приводить стадион в порядок. Сегодня здесь будут опилены деревья, демонтированы старые ограждения на хоккейной коробке, и, конечно, вывезен мусор», — сказал губернатор.

Алексей Дюмин также подчеркнул, что предстоит выполнить большой объем работ. По его словам, уже к сентябрю стадион должен быть приведён в порядок. Глава администрации города Тулы Евгений Авилов добавил, что в этом году запланированы работы по выравниванию футбольного поля, восстановлению трибун и подтрибунных помещений, благоустройству хоккейной коробки, асфальтированию беговых дорожек. Кроме того, будет восстановлено освещение на стадионе, реконструирована площадка для занятия баскетболом и волейболом.

Губернатор подчеркнул, что развитие и поддержка спорта — это одна из приоритетных задач.

«Мы поддерживаем все наши федерации, находим источники внебюджетного финансирования», — продолжил Алексей Дюмин.

Во время субботника к главе региона обратились воспитанники и тренер Детской юношеской спортивной школы «Олимп», которые попросили помочь с приобретением спортивной экипировки и необходимого оборудования для тренировок.

Алексей Дюмин попросил подключиться к решению этого вопроса фонд развития Тульской области «Перспектива».

Отметим, что в этом году субботник поддержали крупные промышленные предприятия, коммерческие организации, предприниматели.

Так, сотрудники АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова» убирали от мусора прилегающую к предприятию территорию. Работники АО «Тандер» проявили инициативу по участию в субботнике и благоустраивали городскую территорию на пересечении улиц Металлургов и Гастелло. В общеобластном субботнике приняли активное участие предприниматели — резиденты бизнес-инкубатора совместно с сотрудниками Центра поддержки предпринимательства. Сотрудники «Газпромбанка» убирали территорию Всехсвятского кладбища в Туле. Работники кондитерской фабрики «Ясная Поляна» благоустраивали территорию возле памятника, установленного на месте отражения воинами Красной Армии атаки фашистов в один из дней героической обороны Тулы.

В этот день представители подрядных организаций, которые выполняют работы по капитальному ремонту многоквартирных домов также вместе с жителями вышли на субботник в этих дворах.

Глава региона отметил, что сегодня проходит первый общеобластной субботник в этом году. Губернатор поблагодарил всех неравнодушных людей, принимающих участие в таких мероприятиях.

«Напомню, что субботники пройдут также 29 апреля и 13 мая во всех наших муниципальных образованиях. Мы будем рады всем желающим принять в них участие», — подытожил губернатор.

Отметим, что всего на 3203 площадках убирались более 67 тысяч жителей региона.