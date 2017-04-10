Москва, 10 апреля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Введение балльной пенсионной системы позволит легализовать трудовые отношения, что приведет к повышению пенсий до уровня 40% от среднего заработка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в Госдуме.

Юлия Карнаева ИА REGNUM

Сейчас уровень пенсий в РФ составляет 35−37% от среднего уровня зарплаты, однако, по мере развития новой модели пенсионной системы, этот показатель может вырасти до 40%, говорит министр. «Мы исходим из того, что пенсия к среднему уровню заработка должна выйти где-то на 40%», — подчеркнул Топилин.

По мнению министра, надо ждать результатов реализации пенсионной реформы. Министерство исходит из того, что будет происходить легализация заработной платы и трудовых отношений. «Невозможно будет при низком стаже и низком количестве баллов получить страховую пенсию. К 2025 году эти показатели будут 30 баллов и 15 лет», — сказал Топилин.

Глава Минтруда отметил, что с 2017 года индексация пенсий проводится в полном объеме.

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