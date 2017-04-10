Тамбов, 10 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 10 апреля, на своей рабочей планерке дал оценку готовности региона к потенциальным чрезвычайным ситуациям весенне-летнего сезона и поручил активнее информировать население о возможных действиях для снижения тяжести последствий паводка и пожароопасного сезона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Николай Богданов-Бельский. Переправа. 1915

На основании статистических данных Тамбовского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пик паводка на реках Тамбовщины пройден. Реки очистились ото льда. Температура воды в настоящее время составляет от 2,4 до 5,8 градусов по шкале Цельсия. Контроль за уровнем воды осуществляется на 10 гидропостах. Расстояние до неблагоприятных и опасных уровней в эти дни составляет от 50 до 150 см.

Однако уже с середины апреля в регионе начнется пожароопасный период, который также не позволит расслабиться и потребует полной концентрации сил и внимания. Как доложили губернатору, по результатам проверок, проведённых межведомственной комиссией, Тамбовская область готова к пожароопасному периоду 2017 года.

В районах и городах области успешно проведены превентивные противопожарные инженерно-технические мероприятия для обеспечения безопасности населения, населенных пунктов и объектов экономики. Опаханы населенные пункты, находящиеся вблизи лесных массивов, проложены минерализованные и защитные полосы вдоль дорог, проходящих через леса, оборудованы источники воды и подъездные пути к ним.

В рамках проверки готовности сил и средств к реагированию на возможные риски в конце марта проведен смотр, к которому были привлечены личный состав и техника Главного управления МЧС России по Тамбовской области, Тамбовоблгаза, добровольной пожарной охраны, Пожарно-спасательного центра, МВД, управления лесами области и других ведомств, входящих в территориальную подсистему. Всего было представлено более 40 единиц наиболее востребованной техники для ликвидации паводка и тушения пожаров. Итог проверки — силы и средства к проведению спасательных работ в зонах возможных природных катаклизмов готовы, говорят власти.

Губернатор Александр Никитин призвал руководителей органов местного самоуправления и всех заинтересованных ведомств не ослаблять внимания к проблемам безопасности людей. Он подчеркнул, что следует настойчивей вести разъяснительную работу среди населения о необходимости добровольного страхования имущества, особенно в зонах, подверженных рискам подтопления или пожара. Постоянно держать на контроле систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, чтобы в случае необходимости люди знали — что им делать, где они найдут защиту, откуда придет помощь.