Тверь, 10 апреля, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с начальником филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога Владимиром Голоскоковым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, стороны обсудили вопросы развития железнодорожного движения в регионе, строительства и ремонта объектов инфраструктуры.

Пресс-служба правительства Тверской области Совещание в правительстве Тверской области

Взаимодействие с ОАО «РЖД» важно для социально-экономического развития Тверской области, отметил Игорь Руденя.

«Через Тверскую область проходят самые крупные железнодорожные артерии Центрального Федерального округа. Здесь находится и много других путей, не все из которых достаточно загружены. Увеличение их грузооборота — задача, над которой предстоит работать», — подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Еще одно направление сотрудничества — развитие пассажирских перевозок, создание комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры. По инициативе Губернатора Игоря Рудени разработана концепция развития территории железнодорожного вокзала Твери с учетом перспектив реализации проектов Тверь-Сити и Тверь-Экспо. Один из этапов этого проекта — строительство надземного пешеходного перехода европейского уровня на станции Тверь.

Компания ОАО «РЖД» в лице Октябрьской железной дороги традиционно остаётся надежным партнером Тверской области — заверил Владимир Голоскоков. По его словам, в 2016 году компания выполнила все свои обязательства в транспортном обеспечении перед жителями и экономикой субъекта РФ. Наряду с ростом объемов перевозок, положительная динамика отмечена и в увеличении объема взносов в бюджет региона.

«В минувшем году мы реализовали стратегически важную инвестиционную программу, направленную на модернизацию и поддержание железнодорожной инфраструктуры Тверской области. Данную программу мы планируем продолжить и даже увеличить в этом году», — отметил Владимир Голоскоков.

Стороны договорились о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества, направленного на улучшение транспортного обслуживания жителей Тверской области и социально-экономическое развитие региона.

C участием ОАО «РЖДстрой» ведется строительство развязки на станции Чуприяновка в Калининском районе. Современный подземный тоннель обеспечит проезд автотранспорта, экстренных служб, переход жителей через ж/д пути вне зависимости от движения высокоскоростных поездов. В 2017 году на эти цели из федерального бюджета выделяется более 596 млн рублей. Всего на строительство требуется около 890 млн рублей. В 2016 году региону было направлено 300 млн рублей.