Курск, 10 апреля, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Прокурор Большесолдатского района Курской области через суд добивается, чтобы жители хутора Бердин получили свободный доступ к водоему. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, выход к местному пруду незаконно закрыли шлагбаумом безо всяких на то оснований.

Владимир Маковский. Рыбачки. 1886

Прокуратура Большесолдатского района провела проверку исполнения законодательства об охране водных биологических ресурсов и обследовала пруды, расположенные на территории района. В хуторе Бердин в границах земельного участка площадью 4 га расположен пруд, который является объектом общего пользования.

Свободный доступ граждан к водоему ограничен — проезд к береговой полосе закрыт шлагбаумом. При этом каких-либо правовых оснований для такого ограничения прокуратура не нашла. Все имеют право на доступ к этому пруду, в том числе и для рыбной ловли.

Аналогичное нарушение в отношении этого же водоема было выявлено еще раньше. Тогда прокурор района внес руководителю крестьянско-фермерского хозяйства представление, потребовав устранить нарушения водного законодательства и законодательства в сфере любительского рыболовства.

В прокуратуру поступил ответ, что шлагбаум демонтирован. Однако, как выяснилось, требования прокурора выполнены не были.

Прокурор Большесолдатского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать ответчика устранить незаконно возведенное препятствие для свободного доступа к объекту общего пользования. Результаты рассмотрения искового заявления и фактическое устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.