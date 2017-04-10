Москва, 10 апреля, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Аэропорт в Ростове-на Дону будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, сообщил глава Минтранса Максим Соколов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Министром транспорта Максимом Соколовым

«В Ростове аэропорт будет введен в эксплуатацию в декабре этого года, это тоже один из знаковых проектов», — сообщил министр.

По его словам, это будет первый аэропорт такого класса, построенный с нуля. «Есть аэропорт на Курильских островах — Итуруп, но, конечно, это аэропорт совсем другого класса», — уточнил он.

Соколов пригласил Путина на открытие аэропорта. «Все нормально, в декабре приглашаем Вас на открытие этого аэропорта», — обратился он к президенту РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство аэропорта было начато в 2014 году по поручению правительства РФ: он должен обеспечить прием гостей ЧМ-2018 и заменить существующий аэропорт Ростова-на-Дону, который будет закрыт и позднее интегрирован в городскую застройку.