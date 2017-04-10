Кудрово, Ленинградская область, 10 апреля, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Незаконные работы неустановленной компании привели к повреждению водовода на пересечении Центральной и Австрийской улицы в многоэтажной деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. В результате свыше пяти тысяч жителей и четыре социальных объекта остались без холодного водоснабжения. Об этом сегодня, 10 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районной администрации.

Франсиско Гойя. Женщина и двое детей у источника. 1786 — 1787

Как уточнили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства Ленобласти, авария произошла около 15:00, была повреждена труда водовода диаметром 560 мм. На месте аварии работает ремонтно-дежурная бригада СМЭУ «Заневка». Планируемое время завершения работ — сегодня до 20:00.

В зоне отключения оказались два детских сада, школа и центр образования.

«Повреждение вызвано несанкционированными работами неустановленной пока компании», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе районной администрации. По ее данным, завершения работ модно ожидать к 19:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти приняли решение забрать у муниципалов систему водоснабжения и канализации региона, чтобы привлечь инвесторов в эту отрасль, гарантировать жителям чистую воду и прекратить загрязнять природу неочищенными стоками. Для этих целей был создан ГУП «Водоканал Ленинградской области» и планируется разработать схему развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которой должны будут соответствовать все муниципалитеты.