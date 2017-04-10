Ярославль, 10 апреля, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Все сотрудники нефтеперерабатывающего завода им. Менделеева в поселке Константиновский Ярославской области вернулись к работе. Об этом заявил представитель конкурсного управляющего Олег Краснонос, сообщает пресс-служба правительства региона.

Yarregion.ru НПЗ им. Менделеева

«Сегодня был выпущен приказ о прекращении временной приостановки работы. С 10 апреля все сотрудники — 377 человек — выходят на полный рабочий день», — пояснил он.

По словам Красноноса, сейчас начинается подготовительный процесс по выходу завода из простоя. Рабочие восстанавливают энергоснабжение предприятия, возобновляются поставки газа. Вскоре должны начаться ремонтные работы. Завод, уточнил Краснонос, планируется запустить в середине лета.

Зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев добавил, что решен вопрос с выплатами зарплаты. По его словам, задолженности перед работниками на сегодняшний день нет. В течение последних месяцев сотрудники предприятия получают зарплату раз в месяц, в мае планируется выйти на нормальный режим выплат (дважды в месяц).

Завод прекратил свою работу осенью 2015 года. Предыдущее руководство Ярославской области планировало перезапустить производство на предприятии к концу 2016 года. В октябре 2016 года завод был признан банкротом. В отношении руководства НПЗ был возбужден ряд уголовных дел, включая дело о невыплате зарплаты.

Ярославский НПЗ им. Менделеева, основанный в 1879 году, является первым нефтеперерабатывающим заводом в России среди ныне действующих. В конце XIX века на нем работал русский ученый Дмитрий Менделеев.