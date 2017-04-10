Санкт-Петербург, 10 апреля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Прошла ровно одна неделя с того страшного дня, когда в Петербургском метрополитене, в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», было приведено в действие взрывное устройство. Люди продолжают нести цветы к наземному вестибюлю «Техноложки», где сразу же после теракта возник стихийный народный мемориал, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Народный мемориал у метро «Технологический институт»

Жертвами теракта, который был совершен в 14:40 3 апреля, стали 13 человек, еще более полусотни оказались в больницах с ранениями, травмами и ожогами. Взорванный поезд сумел доехать до платформы станции «Технологический институт», где раненых поднимали на поверхность и развозили по больницам машины скорой помощи.

Многие петербуржцы, проживающие в спальных районах города, в течение прошлой недели не смогли приехать к импровизированному мемориалу в силу нехватки времени, тяжелейшей транспортной ситуации, сложившейся в Петербурге после трагедии, а также из-за страха спускаться в метро после теракта.

Однако и через неделю после случившегося горожане и гости города продолжают приходить к месту скорби, несут цветы, игрушки, фотографии погибших людей.

Карина Саввина ИА REGNUMри Народный мемориал у метро «Технологический институт»

Как рассказала корреспонденту агентства женщина, работающая в одном из спальных районов на юго-западе Петербурга, она смогла приехать и почтить память жертв злодеяния только сегодня.

«Со дня теракта хотела прийти, возложить цветы, но, к сожалению, не позволяла работа. В первый выходной собралась и поехала», — сказала петербурженка с букетом гвоздик.

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Напомним, как считает следствие, бомбу в метро привел в действие Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии, имевший российское гражданство. Вторая бомба была обнаружена и обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания». По данным следствия, ее также оставил на платформе Джалилов.