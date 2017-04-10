Тбилиси, 10 апреля, 2017, 18:13 — ИА Регнум.

«НАТО осуждает проведение нелегитимных выборов и референдума на оккупированных территориях Грузии и не признает ни так называемые президентские выборы, ни референдум», — заявляет пресс-секретарь альянса Оана Лунгексу в связи с проходившими 9 апреля в Южной Осетии президентскими выборами и референдумом по вопросу переименования республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Соответствующий текст заявления опубликован на официальном сайте альянса.

По мнению представителя НАТО, односторонние действия по изменению наименования или статуса региона подрывают усилия по поиску устойчивого урегулирования ситуации в Грузии.

В заявлении подчеркивается, что альянс и его союзники считают Абхазию и Южную Осетию регионами Грузии и не признают их в качестве независимых государств.

Пресс-спикер НАТО в очередной раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.