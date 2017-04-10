Кишинёв, 10 апреля, 2017, 18:05 — ИА Регнум.

Правоохранительные органы Молдавии представили детали якобы раскрытой ими совместно с силовиками Украины попытки заказного убийства лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок сообщил, что «в преступную группировку входили 17 человек, восемь из которых были задержаны в Молдавии, еще девять — на Украине».

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

«Среди задержанных есть исполнители убийства и посредники. Заказчиками убийства являются двое граждан Республики Молдова, один из которых находится в Москве и является криминальным авторитетом, известным в Молдавии и в России», — заявил Бусуйок.

За убийство, по его словам, киллеры должны были получить $200 тыс., из которых $100 тыс. были выплачены в качестве аванса. «При обысках найдены четыре гранатомета, два пистолета, патроны для пистолетов, радиостанции, средства камуфляжа, мобильные телефоны, компьютеры, документы и денежные средства», — отметил прокурор.

По словам главы Национальной инспекции по расследованиям Молдавии Иона Якимова, информацию о готовящемся покушении молдавские правоохранители получили от украинских коллег. «Неделю назад мы получили информацию о пересечении границы двумя исполнителями, которым предстояло совершить убийство», — сказал Якимов.

Он сообщил что из девяти человек, задержанных на Украине, двое принимали участие в войне в Донбассе. «По этому делу у нас есть видео‑ и аудиодоказательства, подтверждающие намерение совершить убийство», — добавил Якимов.

Глава МВД Молдавии Александр Жиздан заявил, что боеприпасы для совершения преступления «завезли с Украины или из Приднестровья».

В свою очередь в Погранслужбе Украины заявили, что реализацию покушения на Плахотнюка курировали «представители спецслужб России». «В преступную группировку входили граждане Украины и Молдовы. Связи руководителей организованной преступной группировки указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители спецслужб РФ», — отметили в украинском ведомстве.

Там также сообщили, что операцией по предотвращению покушения с украинской стороны руководил лично Петр Порошенко.

В Демпартии Молдавии призвали правоохранительные органы выявить и привлечь к ответственности всех причастных к якобы готовившемуся покушению, в том числе и заказчиков убийства.

А лидер оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый, находящийся в Москве по причине его преследования со стороны молдавских властей, заявил, что попытка покушения на Плахотнюка — это попытка отвлечь внимание общественности от «преступлений, которые совершаются олигархом [Плахотнюком] и его окружением». В то же время Усатый допустил, что покушение действительно могло готовиться, поскольку Плахотнюк «слишком многих достал». «Ненависть к нему крайне велика», — добавил он.

Усатый также отметил, что дело о покушении на Плахотнюка пытаются привязать к России. «Раз вспомнили Донбасс — вспомнили Россию. Всю эту историю с покушением хотят притянуть к России. Не зря туманно было сказано, что один из заказчиков — гражданин РМ, проживающий в Москве. Сначала подумал на себя, но когда услышал, что заказчик руководит преступными сообществами, то понял, что это не про меня», — подвел итог Ренато Усатый.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство внутренних дел Украины сообщило о предотвращении заказного убийства лидера правящей партии Молдавии и фактического руководителя страны, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, 7 апреля состоялась совместная спецоперация правоохранителей Молдавии и Украины, в результате которой были задержаны организаторы и исполнители якобы готовившегося убийства.

«Задержаны все участники этой преступной группы — от заказчиков до исполнителей и соисполнителей. Изъято оружие и деньги в Кишиневе, а в Киеве задержаны организаторы этого правонарушения», — отметил глава полиции Украины Сергей Князев.