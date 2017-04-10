Ярославль, 10 апреля, 2017, 17:58 — ИА Регнум. В Ярославле региональное УФАС оштрафовал на 100 тыс рублей ПАО «Сбербанк России» за спам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском Управлении Федеральной антимонопольной службы.

Pixabay.com «Стоп спам»

В июне 2016 года с короткого номера 900, принадлежащего ПАО «Сбербанк», ярославцу пришло сообщение с предложением подключить услугу автоматической оплаты счетов за ЖКУ. Согласно закону, чтобы посылать такую рекламную рассылку, банк должен иметь письменное согласие клиента.

А ярославец еще в январе 2016 года направил в «Сбербанк» письмо, отменяющее согласие на получение смс-сообщений рекламного характера. Через неделю от банка пришел ответ, что «информация об исключении указанных контактных данных заявителя из списка оповещений рекламно-информационного характера направлена в ответственное подразделение Банка. Оповещения Банка прекратят поступать на указанный Вами номер телефона не позднее, чем через 10 дней». Рассылка прекратилась, но через полгода возобновилась.

Клиента такая смс-атака разозлила и он написал заявление в ярославское УФАС, а к нему приложил свою переписку с банком и детализацию, подтверждающую неоднократное получение рекламных смс-сообщений с короткого номера банка.

Рассмотрев материалы дела, ярославское УФАС вынесло решение о признании данной рекламы ненадлежащей, поскольку при ее распространении нарушены требования части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе». ПАО «Сбербанк» выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Также по результатам рассмотрения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого на «Сбербанк» был наложен штраф в размере 100 000 рублей.

«Сбербанк» объяснял такое возобновление рассылки проверкой работы телефонов клиента. Если телефонные номера не актуальны, то люди не отзовутся на рассылку. Но мы посчитали такое объяснение не убедительным. К нам часто обращаются люди, которых одолевает рекламная рассылка. И когда проверяем организации — отправители сообщений, то они показывают нам документ, где среди многих пунктов «спрятано» соглашение о согласие на получение рекламной рассылки. Человек его мог не заметить, но согласиться с ним. Мы рекомендуем писать письмо, отзывающее свое согласие на получение таких сообщений. И второй вариант — обраться в сотовую компанию и она занесет организации, рассылающие спам в «черный список» и обратившийся перестанет получать спам», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела контроля органов власти и рекламы регионального УФАС Елена Гудкевич.