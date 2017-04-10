Ярославль, 10 апреля, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов внес в облдуму поправки в закон о бюджете на 2017 год, предусматривающие увеличение доходной части на 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Деньги

«18,7 млн рублей из этой суммы — безвозмездные поступления из федерального бюджета, остальное — налоговые и неналоговые доходы. Таким образом, доходы областного бюджета составят более 57 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова Миронова.

Отметим, что сумма в 18,7 млн рублей составляет менее 1% от 1,9 млрд, на которые предполагается увеличить доходы бюджета. Где возьмутся еще 99%, не уточняется. В департаменте финансов Ярославской области ИА REGNUM отказались комментировать губернаторский законопроект. Член бюджетного комитета облдумы Сергей Балабаев пояснил ИА REGNUM, что соответствующие материалы пока не раздали депутатам.

Расходы бюджета на 2017 год планируется нарастить до 58,6 млрд рублей, в том числе за счет остатков федеральных средств. Дефицит при таком раскладе составит 1,25 млрд рублей. При этом в правительстве области подчеркивают, что он будет техническим, «поскольку в полном объеме покрывается за счет остатков средств и не требует привлечения кредитных ресурсов».

Параллельно за прошедший месяц Ярославская область снизила размер госдолга на 3,5 млрд рублей, до 35,6 млрд рублей. Объем задолженности по коммерческим кредитам был снижен на 2 млрд рублей и по бюджетным кредитам — на 1,5 млрд рублей. Откуда взялись деньги на эти мероприятия, и что покроет выросшие расходы областного бюджета в будущем — региональные власти пока не объясняют.

Бюджет Ярославской области на 2017 год был принят бездефицитным. Это было условием предоставления бюджетного кредита Минфина. Доходы и расходы в первой версии бюджета составляли по 51,5 млрд рублей и были приближены к фактическим доходам 2016 года. После принятия поправок планы по расходам вырастут на 7 млрд от этой суммы. Не исключено, что Дмитрию Миронову «смягчили» условия бюджетного кредита в связи с предстоящими губернаторскими выборами.