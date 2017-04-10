Калининград, 10 апреля, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Военные следователи в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту убийства девушки. Как сообщил сегодня, 10 апреля, корреспонденту ИА REGNUM представитель управления Следственного комитета России по Балтийскому флоту Александр Истомин, устанавливается причастность к совершению тяжкого преступления одного из военнослужащих войсковой части № 06414, дислоцированной в Калининграде.

Страница в/ч 06414 / vk.com Номер калининградского полка, выложенный стреляными гильзами

Тело девушки было обнаружено на проезжей части в районе 23-го километра автомобильной дороги Калининград-Нестеров. По данным судмедэкспертов, смерть наступила от ножевого ранения в область шеи.

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Зеленоградскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Согласно данным из открытых источников, на территории воинской части № 06414 в Калининграде дислоцирован 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк. Подразделение относится к береговым войскам Балтийского флота.

Напомним, в 2014 году воинская часть № 06414 попадала в криминальную хронику. Тогда был осужден бывший командир части, подполковник Александр Дедюхин, избивший своего заместителя за медленное, по его мнению, исполнением указания.