Нижний Новгород, 10 апреля, 2017, 17:13 — ИА Регнум.

С главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода могут изгнать мелких торговцев, лошадей и другие аттракционы. Городские чиновники наконец-то обратили внимание на тот бардак, который творится на Большой Покровской.

Андрей Репин Лошадь и пони «дежурят» на Покровке круглый год

Уже не первый год жители жалуются на то, что главная пешеходная улица Нижнего Новгорода постепенно превращается в базар в худшем понимании этого слова. На Большой Покровской можно встретить сомнительного качества аттракционы, пони и лошадей, на которых предлагают покататься всем желающим, торговцев мелким товаром не самого лучшего качества и многое другое. Несколько лет подряд на улице два раза в год выстраивались палатки передвижной ярмарки белорусских товаров. В теплое время года на Большой Покровской появляются десятки собирателей пожертвований.

И вот наконец-то у городских властей дошли руки. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов 10 апреля 2017 года поручил разобраться с несанкционированной торговлей на улице Большая Покровская.

«Меня, как и большинство горожан, такое положение дел не устраивает. Из года в год мы боремся с незаконными аттракционами, то и дело появляющимися на главной пешеходной улице города. Чего только там нет: и лошади, и батуты, и торговля китайскими светящимися игрушками. Несанкционированная торговля тоже процветает, а в выходные и вовсе появился киоск на колесах, продающий сухофрукты и орехи. Это уже ни в какие ворота не лезет», — заявил Белов.

При этом он немного ошибся. Тот самый киоск с орехами появился на Большой Покровской не «в выходные», он практически прописался здесь несколько месяцев назад, периодически меняя свою дислокацию в пределах улицы.

По словам директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирины Семашко, на сегодняшний день разрешение на торговую деятельность на Большой Покровской имеют лишь предприниматели, размещающиеся в деревянных павильонах возле кинотеатра «Орленок» и торгующие сувенирной продукцией. С начала марта 2017 года сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля составили 19 протоколов об административных правонарушениях в отношении нелегальных предпринимателей на центральной улице города.

Андрей Репин Легальные ларьки с сувенирной продукцией

«Сейчас мы разрабатываем постановление о выборе единого оператора, который будет заниматься организацией ярмарочных мероприятий на центральных улицах города — Большой Покровской и Рождественской. Он же будет осуществлять контроль за порядком на торговых площадках, следить за внешним видом объектов и законностью их размещения», — заявила Семашко.

Белов поручил департаменту экономического развития совместно с управлением административно-технического и муниципального контроля в кратчайшие сроки очистить центральную пешеходную улицу города от незаконных предпринимателей и разработать отдельный документ, регламентирующий деятельность на данной территории. Он потребовал в ежедневном режиме проверять и штрафовать нарушителей правил торговли, а также направить обращение в ГИБДД с просьбой строже наказывать водителей за въезд и парковку на пешеходной зоне.

«В теплое время года по улице гуляет большое количество нижегородцев и гостей нашего города, а это в свою очередь привлекает туда разного рода торговцев с продукцией сомнительного качества, а также любителей быстрых и легких денег, предлагающих небезопасные развлечения. Я требую навести там порядок — разобраться с несанкционированной торговлей и аттракционами, а также обеспечить жесткий контроль в части законности осуществляемой индивидуальными предпринимателями деятельности», — подчеркнул Белов.