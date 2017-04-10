Дамаск, 10 апреля, 2017, 17:07 — ИА Регнум.



The U.S. Army ВС США

Подразделения сухопутных войск США в ходе наземной операции против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили границу Сирии, сообщает информагентство Almasdarnews.

По информации агентства, американские подразделения вступили в бой после нападения боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу «умеренной» сирийской оппозиции Эт-Танф, расположенную на границе Сирии, Иордании и Ирака.

Сообщается, что атака с применением «шахид-мобиля» быстро поставила отряды «Свободной сирийской армии» под угрозу окружения.

По мнению агентства, эта ситуация вынудила американских военных вмешаться в бой. На выручку отрядам «умеренной оппозиции» были отправлены до 20 американских танков и бронемашин.

Уточняется, что для осуществления необходимого маневра американским военным «пришлось зайти» на территорию Сирии. Сообщается, что в результате боя исламисты отступили в пустыню.

Стоит отметить, что база «умеренной» сирийской оппозиции Эт-Танф также представляет собой учебный лагерь и логистический пункт на границе Сирии, Иордании и Ирака.

Американские военные заявляют, что занимаются там обучением местных сил самообороны, осуществляют разведку и оказывают артиллерийскую поддержку отрядам «умеренной» сирийской оппозиции в боях с отрядами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее неоднократно заявлялось, что американские наземные подразделения не участвуют в боевых операциях на территории Сирии.