Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Численность населения Ростовской области на 1 января 2017 года составила 4 млн 231,3 тыс. человек. Как сообщает Ростовстат, в течение 2016 года население Донского региона сократилось на 4,7 тыс. человек.

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При этом, отмечают специалисты, преобладает городское население — 2 млн 874 тыс. человек. А в деревнях и сёлах на сегодняшний день проживает 1 млн 357,3 тыс. человек, и этот показатель падает ежегодно.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему является его естественная убыль. А за счет миграционного прироста жителей Дона стало больше на 5 тыс. человек. Для сравнения: в 2015 году мигранты увеличили численность населения только лишь на 1,6 тыс. человек.

Что касается областного центра, то в Ростове-на-Дону за 30 лет население выросло на 124 тыс. человек. По последним сведениям, в городе проживает 1 млн 125 тыс. человек. И в южной столице 2016 год отмечен превышением числа родившихся над числом умерших: на свет появились более 14 тыс. малышей.

Напомним, с 2000 года Ростов-на-Дону стал административным центром Южного федерального округа. Он по-прежнему является крупнейшим городом на юге России. После того, как летом 2016 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Южного федерального округа, ростовчане забили тревогу, что город-миллионник могут лишить статуса южной столицы.

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