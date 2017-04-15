Донецк, 4 апреля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике планируют ввести региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребёнка, сообщил глава региона Денис Пушили во время прямой линии.

Илья Питалев/РИА Новости

«В 2024 году планируется принятие закона о мерах социальной поддержки многодетных семей в ДНР», — сказал он.

Как уточнил глава ДНР, закон будет предусматривать новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал, который составит 200 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

По поручению президента России Владимира Путина материнский капитал в последние годы стали индексировать, в 2024 году он составит около 630 тыс. рублей на первого ребёнка и почти 834 тыс. на второго и последующих детей. С 1 февраля 2024 года размер маткапитала на первого ребёнка увеличили на 43,4 тыс. рублей, а на второго — на 57,4 тыс. рублей. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребёнка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

Наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тыс. семей.

Президент России Владимир Путин 1 апреля поручил правительству продлить до 2030 года программу маткапитала.

В начале марта председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что представители трёх фракций парламента подготовили проект об увеличении размера маткапитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребёнка.