Гаврилов-Ям, Ярославская область, 10 апреля, 2017, 15:55 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» планирует закрыть железнодорожную станцию в городе Гаврилов-Яме Ярославской области, которая используется для грузовых перевозок. Это вызывает возмущение местного лакокрасочного бизнеса, рассказала корреспонденту ИА REGNUM персональный ассистент директора компании «Техностар Альянс» Анна Бавченкова. Промышленники опасаются, что закрытие станции приведет к тому, что «предприятия рано или поздно не будет». Работы в Гаврилов-Яме, который имеет статус моногорода, могут лишиться 250 человек.

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«Для нас существование железнодорожной станции жизненно важно. Ее закрытие неизбежно приведет к сильному удорожанию продукции, поскольку все поставки мы осуществляем железнодорожным транспортом», — пояснила Анна Бавченкова.

В РЖД отмечают, что станция убыточна. Объем погрузки на станции Гаврилов-Ям в 2016 году составил 1,2 тыс тонн (18 вагонов), а выгрузки — 6,7 тыс тонн (123 вагона). Убытки компании от эксплуатации участка Семибратово — Гаврилов-Ям в 2016 году составили 5,3 млн рублей.

«Выполняемые на станции объемы погрузки и выгрузки в существующих условиях технического и технологического оснащения являются экономически нецелесообразными для ОАО «РЖД», — говорится в письме заместителя начальника Северного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Светланы Никифоровой гендиректору ООО «Лакокрасочные материалы» Василию Левитскому (копия имеется в распоряжении ИА REGNUM ).

При этом РЖД предлагает «вариант взаимовыгодного сотрудничества по перевозке груза», в частности, за свой счет доставлять грузы автотранспортном до ближайшей станции. Но такой вариант вызывает сомнение у бизнесменов.

«РЖД предлагает нам доставлять продукцию автотранспортом от станции Семибратово и взять расходы на свой счет, но мы боимся, что все так и останется обещаниями. Потом у них, например, не окажется транспорта. Кроме того, срок подачи этих машин, тарифы и периодичность с нами не согласованы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Анна Бавченкова.

При этом в РЖД обещают обеспечить «вывоз всего груза, предъявляемого к перевозке на участке Гаврилов-Ям — Семибратово».

«Кроме того, развитая сеть автомобильных дорог в Ярославской области позволит осуществить перевозку партий грузов в различных направлениях», — говорится в письме первого заместителя начальника Северной железной дороги Сергея Манцевича председателю правительства Ярославской области Дмитрию Степаненко (копия имеется в распоряжении ИА REGNUM ).

В связи со сложившейся ситуацией группа лакокрасочных предприятий обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову. Бизнес-омбудсмен подтвердил ИА REGNUM факт обращения и заявил, что оно рассматривается.

Группа предприятий по производству лакокрасочной продукции в Гаврилов-Яме состоит из ООО «Лакокрасочные материалы», ООО «Ярославский лак», ЗАО «Агропромтехснаб» и ЗАО Торговый дом «Ярославский колорит». В письме к Бакирову они заявляют, что одним из ключевых факторов при выборе места расположения производства было наличие развитой инфраструктуры, в том числе железнодорожных путей.

На лакокрасочном производстве в Гаврилов-Яме задействовано более 250 человек, большинство из них — местные жители.

«В условиях жесткой конкуренции удорожание продукции неизбежно повлечет снижение рентабельности производства и сокращение объемов производства, сокращение рабочих мест и уход бизнеса из Гаврилов-Яма», — говорится в обращении.

Лакокрасочное производство существует в Гаврилов-Яме с 2000 года. Предприятия поставляют продукцию в 45 регионов России, а также в Казахстан, Туркмению, Азербайджан, Киргизию и Белоруссию.

Сам Гаврилов-Ям имеет статус моногорода. Градообразующим предприятием был Гаврилов-ямский льнокомбинат, который в настоящее время закрыт. Проект строительства технопарка в городе заморожен, многие жители работают в Ярославле.