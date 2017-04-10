Москва, 10 апреля, 2017, 15:52 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Если сейчас не выстроить стратегически отношения между Россией и США, между противостоянием и объятиями, то ситуация закончится горячей войной, заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Говоря о поэте Евгении Евтушенко, он заявил, что Евтушенко вел диалог с культурной Америкой в пределах некоего баланса — в котором и существовали тогда США и СССР.

«Всегда нужно стремиться к тому, чтобы не было ядерной войны. Но для того, чтобы этой ядерной войны не было, иногда нужно построить такие отношения между государствами, при которых дистанция, на которой они находятся — две страны, две системы, два разных мира — окажется как раз фигурой баланса», — заявил Кургинян.

Политолог пояснил, что «потом, после мира, в котором был Евтушенко — это был мир холодной войны, внутри которой происходят смещения, обострения, но они не угрожают человечеству гибелью — пришла эпоха, когда было сказано, что этот баланс — чушь, и что надо обняться с американцами».

Сейчас все гораздо хуже. «На сегодняшний день, если мы не выстроим стратегически отношения двух разных миров, которые вполне могут вести между собой диалог, между поцелуями и попытками друг друга бритвой по лицу, то кончится это только горячей войной», — заключил Кургинян.

Он также напомнил, что Евтушенко отрекся от своего творчества — не от чего-либо еще, а именно от своего творчества, от своих стихов про большевиков и Ленина. Кроме того, никто никогда ни в советской филологии, ни в литературоведческих кругах, ни в кругах художников не кричал, что Евтушенко великий поэт — всегда считалось, что Вознесенский более крупный поэт, а Евтушенко только поэт.

«Теперь задним числом начинается этот культ», — добавил Кургинян.

Напомним, отношения США и России вновь обострились после того, как Вашингтон в ночь на 7 апреля нанес ракетный удар по аэродрому в Сирии, где базировались правительственные войска Башара Асада.

Поводом для атаки стала якобы «химическая атака», осуществленная Асадом в Идлибе. В СМИ никаких доказательств этого предъявлено не было, кроме видеозаписей, которые подвергли сомнению эксперты.