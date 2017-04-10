Москва, 10 апреля, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на предоставлении права социальным автобусам, социальному такси и автотранспорту инвалидов I и II групп ездить по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, соответствующие предложения правительству РФ содержаться в проекте рекомендаций «круглого стола» в Госдуме на тему совершенствования организации дорожного движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Участники слушаний также предлагают правительству рассмотреть возможность использования инвалидами III группы мест для стоянки, предназначенных для автомобилей инвалидов I и II групп.

Сейчас по выделенным полосам могут следовать автобусы и такси с «желтыми» номерами.

Ранее сообщалось о том, что в правительстве задумались над приведением ПДД к европейским стандартам. В частности, предлагаемыеизменения касаются движения на перекрестках с круговым движенияем и создания так называемых зон «успокоенного движения».