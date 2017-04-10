Москва, 10 апреля, 2017, 15:34 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Россия и США несут особую ответственность за сохранение мира на планете. Это касается и ядерного оружия, и неприменения химического оружия, заявил сегодня, 10 апреля, американский журналист Майкл Бом в программе «Время покажет».

«России и США, к сожалению, не суждено быть друзьями. На государственном уровне между странами слишком много базовых разногласий, слишком много конкурирующих амбиций», — сказал Бом

«Россия и США обречены жить, как кошка с собакой», — отметил журналист.