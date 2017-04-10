Москва, 10 апреля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В Совфеде считают характерным, что напоминание Трампа-младшего последовало не сразу после победы отца, Дональда Трампа, на президентских выборах, а спустя четыре месяца, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Судя по всему, Дональда Трамп, отдав приказ о нанесении ракетного удара по Сирии, стал «своим парнем» для американского истеблишмента, что и зафиксировал его сын в своем Twitter», — отмечает член Совфеда Франц Клинцевич.

Парламентарий с сожалением констатирует, что интересы строительства безопасного мира, борьбы с международным терроризмом Дональд Трамп принес в жертву задачам текущего момента — укреплению своих позиций в США.

«Правда, теперь Трамп-младший может в волю потешаться над американскими звездами», — заключил Клинцевич.

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил в своем Twitter, что «все еще ждет» массового отъезда из страны голливудских звезд, которые ранее объявили о том, что уедут из страны, если победит Дональд Трамп. Это сделать пообещали комедийная актриса Эми Шумер, актер Сэмюэл Джексон, актриса и певица Барбара Стрейзанд, певица Шер и многие другие.