Вашингтон, 10 апреля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Влияние дочери президента США Дональда Трампа Иванки оказалось значительным в момент принятия решения о ракетном ударе в Сирии, пишет The Independent со ссылкой на источники в дипломатических кругах Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Люди Х

По данным издания, такую оценку влияния Иванки на Дональда дал посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок. Он уточнил, что Иванка Трамп была «по-настоящему потрясена» фотографиями с места предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

Письмо о том, что реакция Трампа на химическую атаку в Сирии была сильнее, чем ожидалась именно из-за позиции Иванки, посол отправил премьер-министру Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону.

Ранее в своем Twitter Иванка Трамп написала, что гордится отцом, приказавшим нанести ракетные удары по Сирии. В настоящее время Иванка занимает должность «специального советника президента», она работает в Белом доме на безвозмездной основе.

Напомним, 4 апреля западные СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад применил в сирийской провинции Идлиб химическое оружие. Никаких доказательств этого, кроме сомнительных съемок, предъявлено не было.

В ответ на это президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля нанес ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. По авиабазе с американских кораблей было выпущено 59 ракет «Томагавк».