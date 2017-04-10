Калуга, 10 апреля, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Ассоциацию частных медицинских учреждений области предложил учредить в регионе губернатор области Анатолий Артамонов. Соответствующую инициативу глава области вынес на обсуждение на заседании регионального правительства 10 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

По словам Артамонова, областному Минздраву следует внимательнее контролировать процесс оказания частными клиниками медицинских услуг по полисам ОМС. Он считает, что создание ассоциации негосударственных медицинских клиник значительно упорядочит работу данных учреждений.

Поводом для предложения губернатора стала недавняя проверка предоставления бесплатных услуг по полисам ОМС частными медучреждениями, проведенная калужскими общественниками. Активисты посетили коммерческие клиники, участвующие в программе обязательного медицинского страхования. Проверка показала, что в большинстве таких организаций стараются не информировать пациентов о возможности бесплатного лечения и стараются оказывать медицинские услуги только за плату.

Если же негосударственные медучреждения предоставляют бесплатные услуги, то обычно их надо долго ждать. Так, в одном из медцентров пациенту предложили записаться к врачу по полису лишь на конец мая 2017 года. В другой частной клинике бесплатно можно попасть к врачу лишь через месяц. В итоге больные люди вынуждены платить, чтобы попасть на прием вовремя.

По данным министерства здравоохранения области, только 3% работающих в Калуге частных медицинских организаций действительно оказывают бесплатные услуги по полисам. Тем не менее губернатор отметил, что частным поликлиникам было бы более выгодно получать деньги из фонда обязательного медицинского страхования, а не из кармана пациента. В этой связи областной Минздрав намерен провести мониторинг частных клиник и оценить реальную степень использования квот.

«Мы должны эти медицинские учреждения «окучить». Собрать их в ассоциацию, чтобы совместно обсуждать их работу, подводить итоги для того, чтобы частные врачи понимали, что они работают прозрачно. И те, кто из частных клиник, кто вступит в ассоциацию — получат привилегии в получении наших заказов для работы с территориальным фондом обязательного медицинского страхования», — подчеркнул Артамонов.

Отметим, что в частных медицинских центрах калужского региона практикуют те же врачи, что «маринуют» в очередях пациентов муниципальных поликлиник. Объясняя причины параллельной работы, врачи часто ссылаются на недостойные зарплаты. Тут стоит напомнить, что согласно данным портала органов власти Калужской области, еще в 2015 году главные врачи областного центра в среднем зарабатывали от 150 до 200 тысяч рублей ежемесячно.

Что касается рядовых сотрудников больниц и поликлиник, то в 2017 году зарплата врачей в области составляет 48 420 рублей. Медсестры, фельдшера и лаборанты получают на порядок меньше — 26 230 рублей, санитарки — 19 480 рублей.

По оценке Калугастата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в калужском регионе на 1 января 2017 года достигла 31 200 рублей в месяц.

Напомним, бесплатную медицинскую помощь в регионе оказывают 78 медицинских организаций, в том числе и 15 негосударственных.